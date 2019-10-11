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РИА Новости

Премьер-министр Эфиопии назвал свою Нобелевку наградой для всей Африки

15:25 11.10.2019
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© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File PhotoПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo
СТОКГОЛЬМ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что очень тронут присуждением ему Нобелевской премии мира и считают ее наградой для всей Африки.
"Я очень тронут этой наградой. Это награда, присужденная всей Африке, всей Эфиопии. Я надеюсь, что эта награда будет позитивно принята другими африканским лидерами и подтолкнет их к работе над мирными процессами на нашем континенте", - завил лауреат в телефонном интервью с секретарем норвежского Нобелевского комитета Улафом Ньюльстадом (Olav Njølstad), которое было опубликовано на официальном канале Нобелевского комитета на YouTube.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
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