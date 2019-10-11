Астронавты Морган и Кук вышли в открытый космос для замены батарей на МКС

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, НАСА ведет прямую трансляцию планового выхода в открытый космос.

Формально, по информации НАСА, выход в открытый космос начался в 14.38 мск, когда астронавты перевели скафандры на автономное питание. После выхода из шлюзового отсека "Квест" Морган и Кук направляются к месту выполнения сегодняшних работ.