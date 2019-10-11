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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Астронавты Морган и Кук вышли в открытый космос для замены батарей на МКС

15:23 11.10.2019
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© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Астронавты НАСА Эндрю Морган и Кристина Кук вышли на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, НАСА ведет прямую трансляцию планового выхода в открытый космос.
Формально, по информации НАСА, выход в открытый космос начался в 14.38 мск, когда астронавты перевели скафандры на автономное питание. После выхода из шлюзового отсека "Квест" Морган и Кук направляются к месту выполнения сегодняшних работ.
НАСА осуществляет постепенную замену аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента станции с 2017 года. Серия из пяти выходов в открытый космос, запланированных на октябрь, должна завершить эти работы. Планируется, что до конца года НАСА проведет еще пять выходов астронавтов на внешнюю поверхность станции.
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Хочу стать космонавтомЭндрю Морган (астронавт)Кристина КукМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРИА Наука
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