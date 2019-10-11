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РИА Новости

ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона

15:19 11.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Федеральной службы безопасности на Лубянской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ФСБ не комментирует публикации в СМИ об увольнении своего офицера из-за использования им личных мобильных телефонов в запрещенных для этого помещениях.
"Мы это не комментируем", - сказал РИА Новости представитель Центра общественных связей ФСБ.
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Ранее в пятницу газета "Коммерсант" написала, что подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен за использование личных мобильных телефонов в специальном помещении, куда проносить эту технику нельзя.
Согласно ведомственным инструкциям, личные сотовые телефоны сотрудники ряда подразделений, к которым относится и служба контрразведки, при входе в некоторые служебные помещения обязаны сдавать в специальные ячейки.
При себе у сотрудников может быть лишь обычный кнопочный телефон, не имеющий выхода в интернет, и на который есть сертификат безопасности ФСБ.
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