ФСБ не комментирует сообщения СМИ об увольнении офицера из-за телефона

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. ФСБ не комментирует публикации в СМИ об увольнении своего офицера из-за использования им личных мобильных телефонов в запрещенных для этого помещениях.

"Мы это не комментируем", - сказал РИА Новости представитель Центра общественных связей ФСБ.

Ранее в пятницу газета " Коммерсант " написала, что подполковник контрразведки Михаил Самохин был уволен за использование личных мобильных телефонов в специальном помещении, куда проносить эту технику нельзя.

Согласно ведомственным инструкциям, личные сотовые телефоны сотрудники ряда подразделений, к которым относится и служба контрразведки, при входе в некоторые служебные помещения обязаны сдавать в специальные ячейки.