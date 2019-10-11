Российский посол в Минске рассказал о планах взять уроки белорусского языка

БРЕСТ, 11 окт - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что собирается взять уроки по изучению белорусского языка.
"Пока я определился с тем, что как минимум пять-семь уроков обязан взять, чтобы понять, как организован... белорусский язык, в чем есть различия по сравнению с русским", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Бресте.
Он добавил, что сделал себе визитки на белорусском языке и на примере своей фамилии уже выучил одно правило белорусского языка. "Сделав визитку на белорусском языке, я хорошо знаю, во втором слоге, если он безударный, "е" меняется на "я". В своей фамилии я ее (букву - Прим. ред.) уже поменял", - сказал Мезенцев.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Мезенцева. В июне он прибыл в белорусскую столицу. По прибытии он рассказал журналистам, что его работа в Белоруссии будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.
30 апреля, 22:29РИА НовостиБиография Дмитрия Мезенцева