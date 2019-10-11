Российский посол в Минске рассказал о планах взять уроки белорусского языка

"Пока я определился с тем, что как минимум пять-семь уроков обязан взять, чтобы понять, как организован... белорусский язык, в чем есть различия по сравнению с русским", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Бресте.

Он добавил, что сделал себе визитки на белорусском языке и на примере своей фамилии уже выучил одно правило белорусского языка. "Сделав визитку на белорусском языке, я хорошо знаю, во втором слоге, если он безударный, "е" меняется на "я". В своей фамилии я ее (букву - Прим. ред.) уже поменял", - сказал Мезенцев.