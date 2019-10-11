Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T15:12Z
https://ria.ru/20191011/1559679128.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/66/1559586636_0:73:2853:1677_1036x0_80_0_0_f5d9dfb4e7fab5b659bf26a030200b45.jpg
РИА Новости

Володин выразил соболезнования близким космонавта Леонова

15:12 11.10.2019
102
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося в пятницу космонавта Алексея Леонова, отметив, что его имя навсегда останется в мировой истории космонавтики.
"Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики как первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи как один из руководителей Центра подготовки космонавтов. Мужество и сила воли Алексея Архиповича сочетались с его творческими способностями. Многим он известен не только как космонавт, но и замечательный художник", - сказал Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.
"Светлая память об Алексее Архиповиче сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений. Его уход из жизни - большая потеря для всех нас", - добавил спикер ГД.
Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
Алексей Леонов
14:24РИА Новости
Алексея Леонова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
200200
Обсудить 0
Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев назвал лауреата Нобелевской премии мира не худшим из кандидатов
РИА
Новости
Космонавт Алексей Леонов
Неверов назвал уход космонавта Леонова из жизни потерей для всей страны
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
Ставропольский суд рассмотрит дело водителя грузовика после крупного ДТП
Алексей Леонов
Источник рассказал о состоянии здоровья Леонова перед смертью
Лента
новостей
Полиция в Демократической Республике Конго
ДРК планирует расширять сотрудничество с Россией в оборонном секторе
Задержание подозреваемого в нападении с ножом в торговом центре в Манчестере. 11 октября 2019
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в ТЦ в Манчестере
Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
Академик Железняков назвал смерть Леонова потерей для всего человечества
Военнослужащие армии Украины
Силовики разместили артиллерию вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР
Алексей Леонов
Леонова похоронят под траурный салют и с почетным караулом
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Пакистан поддержал операцию Турции в Сирии, заявила администрация Эрдогана
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. 13 марта 2019
Косачев прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Украинский военный
Силовики 166 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР
Космонавт Алексей Леонов
"Роскосмос" выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
19:20В Смоленской области устранили аварию, оставившую без воды 55 тысяч человек
Лента новостейМолния