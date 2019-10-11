Володин выразил соболезнования близким космонавта Леонова

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося в пятницу космонавта Алексея Леонова, отметив, что его имя навсегда останется в мировой истории космонавтики.

"Имя дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова навсегда останется в мировой истории космонавтики как первого человека, вышедшего в открытый космос. Он посвятил свою жизнь освоению и изучению космоса, решал масштабные и ответственные задачи как один из руководителей Центра подготовки космонавтов. Мужество и сила воли Алексея Архиповича сочетались с его творческими способностями. Многим он известен не только как космонавт, но и замечательный художник", - сказал Володин, которого цитирует пресс-служба нижней палаты парламента.

"Светлая память об Алексее Архиповиче сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений. Его уход из жизни - большая потеря для всех нас", - добавил спикер ГД.

Лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.