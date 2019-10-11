Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом в ТЦ в Манчестере

Задержание подозреваемого в нападении с ножом в торговом центре в Манчестере. 11 октября 2019

Задержание подозреваемого в нападении с ножом в торговом центре в Манчестере. 11 октября 2019

ЛОНДОН, 11 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полиция задержала подозреваемого в серьезном правонарушении после инцидента, произошедшего в пятницу возле торгового центра Arndale в Манчестере, в ходе которого несколько человек получили ножевые ранения, говорится в переданном в РИА Новости заявлении полиции Большого Манчестера.

"Полицейские находятся на месте, предварительные данные свидетельствуют, что от ножевых ранений пострадали несколько человек. По подозрению в серьезном правонарушении задержан мужчина в возрасте 40 с лишним лет. Он доставлен в отделение полиции, где проводится допрос. Расследование продолжается", - говорится в заявлении полиции.

Согласно недавним данным Бюро национальной статистики, число преступлений с применением ножей в Англии и Уэльсе неуклонно растет. Так, за год с марта 2018 по март 2019 год полиция зарегистрировала более 43,5 тысяч преступлений с применением ножей и других колющих и режущих предметов, что на 8% выше показателя за прошлый год. Данные цифры не учитывают Манчестер, где полиция ведет отдельную статистику.

В то же время Бюро национальной статистики отмечает, что эти данные отчасти объясняются совершенствованием процедуры регистрации преступлений полицией, а также ростом числа обращений в полицию.