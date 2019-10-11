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РИА Новости

Суд поручил Дерипаске перевести иск к иностранным СМИ на английский язык

15:09 11.10.2019
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска
© РИА Новости / Артем Житенев
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Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
МАЙКОП, 11 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Кубани в ходе предварительных слушаний по иску Олега Дерипаски к издателям иностранных СМИ поручил ему перевести материалы на английский язык, рассмотрение дела по существу начнется 25 октября, сообщил РИА Новости адвокат российского бизнесмена Алексей Мельников.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Дерипаски к Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Представитель бизнесмена объяснял РИА Новости, что иск связан с публикациями изданий The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. Дерипаска требует признать несоответствующими действительности распространенные тремя ответчиками данные "о неких нарушениях в области деловой жизни".
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Как рассказал адвокат после предварительных слушаний в пятницу, представители ответчиков в заседании не объявились, хотя в зале присутствовали несколько человек "юридического вида".
"Суд назначил дату основного заседания, это 25 октября в 11 утра... Суд проверил предмет наших требований, посмотрел публикации, поговорили по доказательствам... Мы предложили, а суд согласился и обязал нас перевести все судебные документы на английский язык. В частности, вот сейчас определение на 25 (октября - ред.) мы переведем и обязательно ответчикам вручим в Нью-Йорке и в Лондоне", - добавил Мельников.
Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
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