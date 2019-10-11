В потасовке около посольства Турции в Киеве пострадал один человек

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. В потасовке около здания посольства Турции в Киеве пострадал один человек, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.

Как передает "Громадське ТВ" , во время акции против военной операции на севере Сирии начались столкновения.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения", — рассказали в полиции.

Врачи скорой оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Сейчас полицейские устанавливают участников инцидента.

Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей Партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Позже началась наземная часть операции.

Власти Сирии расценивают эту операцию как незаконное вторжение. Некоторые соседние государства, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.