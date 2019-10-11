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РИА Новости
Война в Сирии

В потасовке около посольства Турции в Киеве пострадал один человек

15:08 11.10.2019 (обновлено: 15:58 11.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 окт — РИА Новости. В потасовке около здания посольства Турции в Киеве пострадал один человек, сообщила пресс-служба полиции украинской столицы.
Как передает "Громадське ТВ", во время акции против военной операции на севере Сирии начались столкновения.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что инициативная группа граждан пришла к административному зданию, чтобы провести мирную акцию. Во время мероприятия к одной из участниц подошли неизвестные, вырвали из рук плакат и нанесли ей телесные повреждения", — рассказали в полиции.

Врачи скорой оказали пострадавшей медицинскую помощь на месте.
Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Сейчас полицейские устанавливают участников инцидента.
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира", направленной против запрещенной в его стране Рабочей Партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. В тот же день турецкая авиация нанесла удары по Рас эль-Айну и другим приграничным сирийским городам. Позже началась наземная часть операции.
Власти Сирии расценивают эту операцию как незаконное вторжение. Некоторые соседние государства, а также большинство стран — членов ЕС осудили действия Анкары и призвали избегать эскалации.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииТурцияСирияУкраинаВ мире
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