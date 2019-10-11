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РИА Новости

Силовики разместили артиллерию вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР

15:08 11.10.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили 17 артустановок и более 50 единиц бронетехники вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин
15:04РИА Новости
В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами в Донбассе
"Нашей разведкой подтверждаются факты размещения (украинскими силовиками – ред.) в нарушение минских договоренностей 17 артиллерийских установок и 52 боевых бронированных машин вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов (на подконтрольной Киеву территории Донбасса – ред.)", - сказал Басурин.
По его словам, среди тяжелого вооружения, размещенного вблизи домов, - реактивные системы залпового огня "Град".
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ДНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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