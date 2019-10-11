Силовики разместили артиллерию вблизи домов в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили 17 артустановок и более 50 единиц бронетехники вблизи жилых домов на подконтрольной им территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.