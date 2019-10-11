В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами в Донбассе

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Перестрелка произошла между украинскими силовиками и бойцами нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела, на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами "Азова". Наиболее резонансный случай произошёл в ночь с 10 на 11 октября в районе Новогнатовки, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины", - сказал Басурин.