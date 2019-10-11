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РИА Новости

В ДНР заявили о перестрелке между силовиками и националистами в Донбассе

15:04 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Перестрелка произошла между украинскими силовиками и бойцами нацбатальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела, на подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Нами зафиксированы вооруженные стычки между украинскими силовиками и националистами "Азова". Наиболее резонансный случай произошёл в ночь с 10 на 11 октября в районе Новогнатовки, где националисты пытались с боем проехать через блокпост с целью выхода к передовым позициям вооруженных формирований Украины", - сказал Басурин.
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Вчера, 12:39РИА Новости
В ДНР заявили о столкновении между силовиками вблизи участка разведения сил
По его словам, в результате перестрелки "один националист убит, двое ранены, потери силовиков составили трое убитыми и двое ранеными".
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