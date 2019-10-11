Силовики 166 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские силовики 166 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 400 мин и снарядов, заявил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 120 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 166 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по районам 29 населенных пунктов республики 12 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра, 369 мин, девять танковых выстрелов и 908 гранат", - сказал Басурин.