"Роскосмос" выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.
Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.
Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.
Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.
В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".
В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".
К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.
К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.
Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.
Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.
"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.
"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.
В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.
В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.
Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.
Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.
В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.
В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.
Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.
Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.
Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.
Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.
Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.
Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.
А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".
А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".
Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.
Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.
В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.
В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".
К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.
Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.
"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.
В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.
Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.
В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.
Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.
Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.
Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.
А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".