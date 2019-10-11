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РИА Новости

"Роскосмос" выразил соболезнования в связи со смертью Леонова

14:57 11.10.2019 (обновлено: 16:38 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловКосмонавт Алексей Леонов
Космонавт Алексей Леонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Космонавт Алексей Леонов. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Руководство "Роскосмоса" выразило соболезнования родственникам и близким скончавшегося легендарного космонавта Алексея Леонова.
"Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Алексея Архиповича", - сказали РИА Новости в "Роскосмосе".
Как сообщается в Facebook "Роскосмоса", в их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
15:27РИА Новости
Биография Алексея Леонова
Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза генерал-майор авиации Алексей Леонов умер в пятницу в Москве на 86-м году жизни.
Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос. Леоновым вышел в космос 18 марта 1965 года во время полета космического корабля "Восход-2" в 1965 году. За проявленное мужество и героизм Леонову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Как уточнили в госкорпорации, прощание с Леоновым состоится во вторник, 15 октября, в 11.00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище.
"Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики", - сказали в "Роскосмосе".
Алексей Леонов — космонавт, изобретатель, художник
© РИА Новости

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

Космонавт Алексей Леонов в скафандре
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
© РИА Новости / Юрий Сомов

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

Алексей Леонов - летчик-космонавт СССР после тренировочного полета
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов за наброском рисунка Выход в космос
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

Экипаж космического корабля Восход-2 - летчики-космонавты СССР Павел Беляев (второй слева) и Алексей Леонов (второй справа) дают интервью в Агентстве печати Новости
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Александр Моклецов

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

Экипаж космического корабля Союз-19 - дважды Герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Алексей Леонов и Валерий Кубасов дают интервью после приземления восточнее города Аркалыка
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

Космонавт Алексей Леонов в открытом космическом пространстве. 18 марта 1965 года
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
© РИА Новости

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

Космонавт Алексей Леонов на аэродроме Шереметьево
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
© РИА Новости / Лев Иванов

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

Летчик-космонавт СССР Алексей Архипович Леонов и генерал-лейтенант авиации, помощник Главнокомандующего ВВС по космосу Николай Петрович Каманин играют в бильярд
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

Члены экипажа космического корабля Союз-19 по программе ЭПАС (Союз-Аполлон) летчики-космонавты СССР командир корабля Алексей Леонов (слева) и бортинженер Валерий Кубасов перед стартом
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / РИА Новости

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов забрасывает баскетбольный мяч в корзину
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / РИА Новости

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

Космонавт Алексей Леонов после тренировочного полета на реактивном самолете. Снимок до полета в космос
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

Председатель правительства России Владимир Путин вручает премию правительства России имени Ю.А.Гагарина летчику-космонавту СССР, дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

Алексей Архипович Леонов - Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации - в павильоне Космос на ВДНХ СССР
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
© РИА Новости / РИА Новости

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

Космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Космонавт Алексей Леонов.

Космонавт Алексей Леонов во время интервью агентству РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 16

Алексей Леонов был 11-м космонавтом мира и первым человеком, совершившим выход в открытый космос.

© РИА Новости
2 из 16

Учился в школе летчиков в Кременчуге и Чугуевском военное авиационном училище.

© РИА Новости / Юрий Сомов
3 из 16

В 1960 году был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

© РИА Новости / Александр Моклецов
4 из 16

В марте 1965 года Леонов совершил свой первый орбитальный полет на корабле "Восход-2".

© РИА Новости / Александр Моклецов
5 из 16

К выходу в открытый космос, который длился 12 минут, Леонов готовился больше двух лет.

© РИА Новости / Александр Моклецов
6 из 16

Позже он признавался, что не знал, что его ждет, а его близким не было известно о предстоящем событии.

© РИА Новости / Александр Моклецов
7 из 16

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там", — говорил он.

© РИА Новости
8 из 16

В конце 1960-х годов Алексей Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность.

© РИА Новости
9 из 16

Если бы Советский Союз выиграл "лунную гонку", Леонов стал бы первым человеком на Луне.

© РИА Новости / Лев Иванов
10 из 16

В 1975 году Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой стыковке космических кораблей СССР и США.

© РИА Новости / Александр Моклецов
11 из 16

В 1992 году вышел в отставку в звании генерал-майора авиации.

© РИА Новости / РИА Новости
12 из 16

Алексей Леонов — кандидат технических наук, автор четырех изобретений и более десяти научных трудов.

© РИА Новости / РИА Новости
13 из 16

Удостоен многочисленных наград: был дважды Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии СССР , награжден двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденами "За заслуги перед Отечеством" I, III и IV степеней.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 16

Космонавт увлекался живописью и был почетным членом Российской академии художеств.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
15 из 16

А еще он снимал любительские фильмы, к которым придумал шуточную заставку "Продукция киностудии "Леоновфильм".

© РИА Новости / РИА Новости
16 из 16

Космонавт Алексей Леонов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
0011311
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Умер Алексей ЛеоновАлексей ЛеоновКосмос - РИА НаукаРоскосмосСССРРИА Наука
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