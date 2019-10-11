Источник рассказал о состоянии здоровья Леонова перед смертью

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Легендарный космонавт Алексей Леонов в последнее время не выходил из госпиталей и не вставал с кровати, рассказал РИА Новости источник, близкий к окружению космонавта.

Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.

"Он постоянно находился в госпиталях после операции на ноге", - рассказал собеседник.

По его словам, Леонов не появился на своем 85-летии 30 мая. До этого знаменитый космонавт несколько раз выезжал за границу на лечение. В конце марта он не смог принять участие в прощании со скончавшимся коллегой по первому отряду космонавтов Валерием Быковским, поскольку находился в клинике в Италии. Тогда жена космонавта в беседе с РИА Новости отметила, что хорошего в состоянии здоровья Леонова мало.

До этого сообщалось, что в начале февраля Леонову за границей была сделана операция на пальцах ноги из-за сахарного диабета. "Ему отрезали стопу из-за сахарного диабета, и он не мог стоять без помощи", - рассказал собеседник.