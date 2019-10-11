Источник рассказал о состоянии здоровья Леонова перед смертью

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Легендарный космонавт Алексей Леонов в последнее время не выходил из госпиталей и не вставал с кровати, рассказал РИА Новости источник, близкий к окружению космонавта.
Леонов, первым в истории человечества совершивший выход в открытый космос, скончался на 86-м году жизни.
"Он постоянно находился в госпиталях после операции на ноге", - рассказал собеседник.
По его словам, Леонов не появился на своем 85-летии 30 мая. До этого знаменитый космонавт несколько раз выезжал за границу на лечение. В конце марта он не смог принять участие в прощании со скончавшимся коллегой по первому отряду космонавтов Валерием Быковским, поскольку находился в клинике в Италии. Тогда жена космонавта в беседе с РИА Новости отметила, что хорошего в состоянии здоровья Леонова мало.
До этого сообщалось, что в начале февраля Леонову за границей была сделана операция на пальцах ноги из-за сахарного диабета. "Ему отрезали стопу из-за сахарного диабета, и он не мог стоять без помощи", - рассказал собеседник.
В живых из первого отряда космонавтов остался только Борис Волынов. В разговоре с РИА Новости он рассказал, что слышал о смерти коллеги по отряду, но далее разговаривать не стал, поскольку находился за рулем автомобиля.