В Новосибирске загорелся склад с пухом вблизи завода химконцентратов

Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Склад с пухом и пером горит в Новосибирске, возгорание не угрожает расположенному поблизости новосибирскому заводу химконцентратов, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.

"В складском здании происходит горение. Площадь 300 квадратных метров. В здании пух и перо для текстильного производства. Это за пределами НЗХК, предприятию ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.

На пожаре работают девять единиц техники и 27 пожарных. Пожару присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших и погибших нет.