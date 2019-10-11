В Новосибирске загорелся склад с пухом вблизи завода химконцентратов

КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Склад с пухом и пером горит в Новосибирске, возгорание не угрожает расположенному поблизости новосибирскому заводу химконцентратов, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.
"В складском здании происходит горение. Площадь 300 квадратных метров. В здании пух и перо для текстильного производства. Это за пределами НЗХК, предприятию ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.
На пожаре работают девять единиц техники и 27 пожарных. Пожару присвоен повышенный ранг. Информации о пострадавших и погибших нет.
НЗХК – одно из предприятий российского ядерного топливного цикла, расположенное в Калининском районе Новосибирска. Здесь выпускают ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов.