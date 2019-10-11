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РИА Новости

В Новосибирске загорелся склад с пухом вблизи завода химконцентратов

14:52 11.10.2019 (обновлено: 15:10 11.10.2019)
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© Фото : группа "Инцидент Новосибирск" во ВКонактеПожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
Пожар на складе с пухом и пером в Новосибирске
© Фото : группа "Инцидент Новосибирск" во ВКонакте
КРАСНОЯРСК, 11 окт - РИА Новости. Склад с пухом и пером горит в Новосибирске, возгорание не угрожает расположенному поблизости новосибирскому заводу химконцентратов, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Новосибирской области.
"В складском здании происходит горение. Площадь 300 квадратных метров. В здании пух и перо для текстильного производства. Это за пределами НЗХК, предприятию ничто не угрожает", - сказал собеседник агентства.
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НЗХК – одно из предприятий российского ядерного топливного цикла, расположенное в Калининском районе Новосибирска. Здесь выпускают ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов.
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