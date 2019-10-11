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РИА Новости

Французские виноделы нарастят продажи в России после введения США пошлин

14:41 11.10.2019
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© Depositphotos / rsedlacekДва бокала красного и белого вина
Два бокала красного и белого вина
© Depositphotos / rsedlacek
Два бокала красного и белого вина. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Таможенные пошлины, которые США намерены ввести на вино и сыры из стран Евросоюза, позволят производителям вина увеличить продажи в Россию, заявил РИА Новости генеральный секретарь Союза вин Кот-де-Прованс Поль Бернар.
"Сегодня еще рано говорить о последствиях от этих пошлин, мы не знаем всех деталей. Все станет ясно 18 октября... Что касается нашей ассоциации, то у нас сейчас большое число покупателей из России и Китая. Думаю, что американские санкции позволят нам продавать больше вин России", - сказал Бернар на полях встречи французских производителей товаров с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.
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В начале октября арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиаконцерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США запросили у ВТО встречи представителей 14 октября для одобрения вводимых пошлин.
Еврокомиссия заявляла, что в параллельном деле по Boeing в ВТО Евросоюзу через несколько месяцев также предоставят право ввести контрмеры против продукции из США. ЕС готов к поиску мирного урегулирования вопроса, однако, если США решат наложить дозволенные ВТО пошлины, это может вынудить ЕС сделать то же самое.
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