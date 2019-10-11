Французские виноделы нарастят продажи в России после введения США пошлин

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Таможенные пошлины, которые США намерены ввести на вино и сыры из стран Евросоюза, позволят производителям вина увеличить продажи в Россию, заявил РИА Новости генеральный секретарь Союза вин Кот-де-Прованс Поль Бернар.

"Сегодня еще рано говорить о последствиях от этих пошлин, мы не знаем всех деталей. Все станет ясно 18 октября... Что касается нашей ассоциации, то у нас сейчас большое число покупателей из России и Китая. Думаю, что американские санкции позволят нам продавать больше вин России", - сказал Бернар на полях встречи французских производителей товаров с председателем комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Гумеровой.

В начале октября арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиаконцерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка может ввести пошлины на вино и сыры из Евросоюза. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% - на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС. Торгпред уточнил, что решение вступит в силу 18 октября. США запросили у ВТО встречи представителей 14 октября для одобрения вводимых пошлин.