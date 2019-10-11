Жители Саратова несут цветы и игрушки к месту убийства девочки

САРАТОВ, 11 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жители Саратова устроили мемориал из цветов, мягких игрушек и свечей возле гаража, в котором нашли убитой девятилетнюю девочку, передаёт корреспондент РИА Новости.

Возле гаража, который опечатан сотрудниками СК, сложена гора из десятков мягких игрушек, цветов и зажженных свечей. Около мемориала собираются люди, среди них как ученики школы №73, в которой училась девочка, жители близлежащих домов, так и жители с другого конца города. Некоторые приезжают семьями с маленькими детьми.

Вблизи мемориала люди между собой обсуждают шокировавшую их трагедию. Некоторые считают, что нужно установить камеры видеонаблюдения в этом месте, где детям по пути в школу приходится проходить среди гаражей, построенных на разных уровнях, и где всюду есть абсолютно безлюдные углы. Есть те, кто считает, что вопрос к властям, почему дорога в школу для детей оказалась не обустроена и наводит ужас даже на взрослых.