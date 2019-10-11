В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости, Мария Табак. Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
Кудрявцев, обладающий гражданством России и Новой Зеландии, в мае зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира – в их квартире в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для спора между родителями и сыном стал пёс Сергея по кличке Энзо, с которым, как считал Кудрявцев, родители недостаточно хорошо обращались. В ходе ссоры Кудрявцев нанес родителям ранения. Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией через три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.
Кудрявцев ранее участвовал в создании фильмов "Властелин колец" в качестве специалиста по визуальным эффектам.