В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

Кудрявцев, обладающий гражданством России и Новой Зеландии, в мае зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира – в их квартире в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для спора между родителями и сыном стал пёс Сергея по кличке Энзо, с которым, как считал Кудрявцев, родители недостаточно хорошо обращались. В ходе ссоры Кудрявцев нанес родителям ранения. Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией через три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.