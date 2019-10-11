Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T14:39Z
https://ria.ru/20191011/1559677194.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1036x0_80_0_0_f5321284eee4a8d1839443a2acf329ec.jpg
РИА Новости

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

14:39 11.10.2019
1019
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 окт - РИА Новости, Мария Табак. Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
Кудрявцев, обладающий гражданством России и Новой Зеландии, в мае зарезал родителей – 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира – в их квартире в лондонском районе Кенсингтон. Поводом для спора между родителями и сыном стал пёс Сергея по кличке Энзо, с которым, как считал Кудрявцев, родители недостаточно хорошо обращались. В ходе ссоры Кудрявцев нанес родителям ранения. Тела Татьяны и Владимира были найдены полицией через три дня, Сергей сам вызвал правоохранителей.
Кудрявцев ранее участвовал в создании фильмов "Властелин колец" в качестве специалиста по визуальным эффектам.
Статуя Фемиды
30 сентября, 14:54РИА Новости
В Испании женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство ребенка
247561
Обсудить 2
ВеликобританияЛондонРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание ФСБ на Лубянской площади
СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона
РИА
Новости
Стоп-кадр видео агрессивного поведения учителя ОБЖ в поселке Боровский
В Тюменской области вступились за уволенного за избиение школьников учителя
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Путин рассказал, от чего зависит мир на Украине
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Подозреваемый в убийстве ребенка в Саратове признал вину
Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове
В США сотрудница отеля отбилась от грабителя при помощи его пистолета
В США сотрудница отеля отбилась от грабителя при помощи его пистолета
Семья
В Госдуме раскритиковали идею о пособии по уходу за ребенком
Аэропорт Киншаса
Россияне могли быть на борту разбившегося в ДРК Ан-72, заявили в посольстве
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области
Источник: в Шереметьево могли принять пистолет в багаже пассажира за бритву
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Машина прокуратуры
Прокуратура в Липецке добилась отмены долга пенсионерки, живущей без света
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния