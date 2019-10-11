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РИА Новости

СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

14:35 11.10.2019 (обновлено: 19:47 11.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона, сообщил "Коммерсант".
По сведениям газеты, офицер контрразведки нарушил приказ, запрещающий пользоваться средствами мобильной связи в спецпомещениях.
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"Коммерсант" отмечает, что подполковника заметили в "выделенном категорированном помещении" сразу с двумя телефонами. Ему объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать контракт.
Офицер попытался опротестовать решение в суде, но это не помогло ему восстановиться на службе.
В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении.
Согласно инструкциям ФСБ сотрудники некоторых подразделений, в число которых входит и служба контрразведки, должны сдавать личные телефоны при входе в определенные помещения. При себе у них может быть только обычный кнопочный телефон, сертифицированный ведомством.
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