СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона, сообщил "Коммерсант".
По сведениям газеты, офицер контрразведки нарушил приказ, запрещающий пользоваться средствами мобильной связи в спецпомещениях.
"Коммерсант" отмечает, что подполковника заметили в "выделенном категорированном помещении" сразу с двумя телефонами. Ему объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать контракт.
Офицер попытался опротестовать решение в суде, но это не помогло ему восстановиться на службе.
В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении.
Согласно инструкциям ФСБ сотрудники некоторых подразделений, в число которых входит и служба контрразведки, должны сдавать личные телефоны при входе в определенные помещения. При себе у них может быть только обычный кнопочный телефон, сертифицированный ведомством.