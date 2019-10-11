СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона, сообщил . Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона, сообщил "Коммерсант".

По сведениям газеты, офицер контрразведки нарушил приказ, запрещающий пользоваться средствами мобильной связи в спецпомещениях.

"Коммерсант" отмечает, что подполковника заметили в "выделенном категорированном помещении" сразу с двумя телефонами. Ему объявили строгий выговор, а затем отказались продлевать контракт.

Офицер попытался опротестовать решение в суде, но это не помогло ему восстановиться на службе.

В ведомстве отказались комментировать сообщения СМИ об увольнении.