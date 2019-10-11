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РИА Новости
Алтайский край

На совете регионов Большого Алтая подписали меморандум о сотрудничестве

14:35 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРека Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
Река Катунь в Чемальском районе Республики Алтай
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 11 окт - РИА Новости. Участники экономического совета регионов Большого Алтая подписали меморандум об основных направлениях сотрудничества, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.
К регионам Большого Алтая относятся Алтайский край, Республика Алтай, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Восточно-Казахстанская область Казахстана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
"Меморандум подписан в шести экземплярах на русском, китайском и монгольском языках. Основными его целями являются выявление экономической взаимодополняемости регионов-участников в интересах содействия всеобщему развитию их экономики, совместных производств, улучшение торгового и инвестиционного климата", - сказал Снесарь.
По его словам, одним из основных моментов в сотрудничестве должно стать эффективное использование имеющейся инфраструктуры в области транспорта и коммуникаций, развитие транзитного потенциала.
Экономический совет регионов Большого Алтая – консультативный орган, созданный на основании решений 15-го заседания международного координационного совета "Наш общий дом – Алтай".
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