На совете регионов Большого Алтая подписали меморандум о сотрудничестве

"Меморандум подписан в шести экземплярах на русском, китайском и монгольском языках. Основными его целями являются выявление экономической взаимодополняемости регионов-участников в интересах содействия всеобщему развитию их экономики, совместных производств, улучшение торгового и инвестиционного климата", - сказал Снесарь.