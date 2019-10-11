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РИА Новости

Источник: в Шереметьево могли принять пистолет в багаже пассажира за бритву

14:28 11.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДемонстрация самозарядного пистолета "Удав" на полигоне АО "ЦНИИточмаш" в Московской области
Демонстрация самозарядного пистолета Удав на полигоне АО ЦНИИточмаш в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Сотрудники столичного аэропорта Шереметьево досматривали мужчину, который пронес на борт травматический пистолет, и изъяли у него пену для бритья, а оружие нетипичной формы могли принять электробритву, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее представитель управления на транспорте МВД России по СКФО рассказал РИА Новости, что рейс Москва - Бургас внепланово приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону после того как один из пассажиров сообщил стюардессе, что забыл сдать травматический пистолет. Мужчину доставили в дежурную часть, где выяснилось, что с лицензией на оружие все в порядке. Тем не менее, за нарушение требований безопасности был составлен протокол об административном правонарушении.
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"Мужчина путешествовал с семьей и проходил досмотр в обычном порядке. Сотрудники изъяли у него из багажа баллон с пеной для бритья. Бесствольный пистолет "Стражник" не привлек их внимания, так как на сканере выглядит, как электрическая бритва", - сказал собеседник агентства.
Свои проверки по факту случившегося проводят Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России и столичная межрегиональная транспортная прокуратура. Следователи и прокуроры намерены дать свою оценку действиям сотрудников, отвечающих в аэропорту за безопасность и досмотр багажа.
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Шереметьево (аэропорт)Происшествия
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