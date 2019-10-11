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РИА Новости

Останки диктатора Франко перезахоронят до 25 октября

14:27 11.10.2019 (обновлено: 14:46 11.10.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаМонументальный комплекс Долина Павших, Испания
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 11 окт - РИА Новости. Останки диктатора Франсиско Франко (годы правления 1939-1975) перезахоронят до 25 октября, сообщила и.о. вице-премьера правительства Испании Кармен Кальво.
По ее словам, точную дату эксгумации правительство сообщит семье Франко за 48 часов до процедуры. "Двадцать пятое число – это крайний срок", - сообщила Кальво на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров, на котором было принято соответствующее решение.
"Мы хотим, чтобы это произошло не позже 25 (октября), чтобы эта ситуация не совпала с избирательной кампанией", - пояснила она.
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Кальво также заверила, что процедура будет проходить с "максимальным уважением к останкам и семье" и журналисты на нее приглашены не будут.
Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Правительство приняло решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. Судьи отклонили иск единогласно 24 сентября. Десятого октября ВС снял последние юридические препятствия для эксгумации.
Адвокат семьи Франко Хавьер Каскеро заявил, что обратится в Конституционный суд в связи с нарушением прав истцов при рассмотрении дела в ВС. Среди прочего он просит КС временно приостановить эксгумацию до вынесения окончательного вердикта.
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Франсиско ФранкоИспанияВ мире
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