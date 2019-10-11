Прокуратура в Липецке добилась отмены долга пенсионерки, живущей без света

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Прокуратура добилась судебного решения об отмене долга по оплате электроэнергии у пенсионерки в Липецке, которой энергоснабжающая компания полтора года назад отключила свет, сообщила РИА Новости старший помощник прокуратур региона по связям со СМИ Татьяна Ткачева.
Telegram-канал Mash опубликовал видео о 74-летней жительнице Липецка Антонине Михайловне, которой полтора года назад энергоснабжающая организация отключила электричество за неуплату. По словам женщины, она оплатила все счета и не считает, что у нее есть какая-то задолженность. Пенсионерка рассказала, что живет при свечах, без холодильника и телевизора.
"Мы трижды обращались в ее интересах в суд. По нашим искам моральный вред взыскивался пенсионерке за то, что ей отключили электроэнергию. И более того, сейчас существует судебное решение, оно еще не вступило в законную силу, согласно которому отказано во взыскании задолженности. Как только решение вступит в законную силу, мы будем принимать дальнейшие меры по обращению в ее интересах в суд", - заявила Ткачева.
Она пояснила, что первоначально долг был начислен за потребленную электроэнергию в местах общего пользования.
"Мы не видим правовых оснований для взыскания этой задолженности", - подчеркнула собеседница агентства.
По ее словам, пенсионерка так долго сидит без света, потому что имеются два "достаточно противоречивых" судебных решения, которые позволяют энергоснабжающей организации продолжать попытки взыскать долг.
"Последнее судебное решение должно, наконец, поставить точку в споре ООО "Городская электроснабжающая организация" и этой бабушки", - пояснила представитель надзорного ведомства.