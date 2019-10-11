Прокуратура в Липецке добилась отмены долга пенсионерки, живущей без света

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт – РИА Новости. Прокуратура добилась судебного решения об отмене долга по оплате электроэнергии у пенсионерки в Липецке, которой энергоснабжающая компания полтора года назад отключила свет, сообщила РИА Новости старший помощник прокуратур региона по связям со СМИ Татьяна Ткачева.

Telegram-канал Mash опубликовал видео о 74-летней жительнице Липецка Антонине Михайловне, которой полтора года назад энергоснабжающая организация отключила электричество за неуплату. По словам женщины, она оплатила все счета и не считает, что у нее есть какая-то задолженность. Пенсионерка рассказала, что живет при свечах, без холодильника и телевизора.

"Мы трижды обращались в ее интересах в суд. По нашим искам моральный вред взыскивался пенсионерке за то, что ей отключили электроэнергию. И более того, сейчас существует судебное решение, оно еще не вступило в законную силу, согласно которому отказано во взыскании задолженности. Как только решение вступит в законную силу, мы будем принимать дальнейшие меры по обращению в ее интересах в суд", - заявила Ткачева.

Она пояснила, что первоначально долг был начислен за потребленную электроэнергию в местах общего пользования.

"Мы не видим правовых оснований для взыскания этой задолженности", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, пенсионерка так долго сидит без света, потому что имеются два "достаточно противоречивых" судебных решения, которые позволяют энергоснабжающей организации продолжать попытки взыскать долг.