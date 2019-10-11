В Египте обнаружили мастерские, где изготавливали гробницы фараонов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Египте обнародовали два археологических открытия с раскопок в Луксоре. Археологи обнаружили несколько древних мастерских и гробницу, сообщают египетские СМИ.
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyСтупни мумии, найденные в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
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Ступни мумии, найденные в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyПрезентации артефактов найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
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Презентации артефактов найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
© REUTERS / Mohamed Abd El GhanyПрезентация артефактов, найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
3 из 3
Презентация артефактов, найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
1 из 3
Ступни мумии, найденные в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
2 из 3
Презентации артефактов найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
3 из 3
Презентация артефактов, найденных в результате раскопок в Долине Обезьян возле Долины Царей в Луксоре
В министерство по делам древностей рассказали, что археологи на этой территории нашли 30 мастерских. В древности этот район состоял из сооружений, где хранили, чистили и создавали погребальную утварь и множество других изделий, которые относятся XVIII династии (1550 – 1292 гг. до н. э., — Прим. ред.).
Команда ученых, которая работала на западном берегу Нила рядом с Луксором с 2017 года, также обнаружила кольцо скарабея, сотни мозаик и золотых предметов, которые использовались для украшения королевских гробниц, инструменты и другие предметы.
Открытия стали последними в серии основных находок, связанных с древними реликвиями.
Власти Египта надеются, что они позволят возродить туристический бизнес.