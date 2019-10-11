В Египте обнаружили мастерские, где изготавливали гробницы фараонов

В министерство по делам древностей рассказали, что археологи на этой территории нашли 30 мастерских. В древности этот район состоял из сооружений, где хранили, чистили и создавали погребальную утварь и множество других изделий, которые относятся XVIII династии (1550 – 1292 гг. до н. э., — Прим. ред.).