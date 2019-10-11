В "Русэнергосбыте" назвали способ снижения оптовой стоимости электроэнергии

СУЗДАЛЬ (Владимирская область), 11 окт – РИА Новости. Снижения цен на оптовом энергорынке в РФ можно добиться, объединив два существующих сейчас товара - электроэнергию и мощность - в один и при этом постепенно сокращать гарантировано оплачиваемую мощность, заявил президент "Русэнергосбыта", зампред набсовета "Сообщества потребителей энергии" Михаил Андронов на конференции "Приоритеты рыночной электроэнергетики в России".

В РФ работают оптовый и розничный рынки электроэнергии. Это не касается населения, тарифы для которого устанавливает государство. На оптовом рынке ведутся биржевые торги электроэнергией: производители продают ее, энергосбытовые компании и часть потребителей покупают. На розничном рынке энергосбыты продают энергию потребителям. При этом есть плата за мощность электростанций - по сути, за поддержку станции в рабочем состоянии - она может формировать около трети доходов. Цена мощности определяется на торгах раз в год, но в ней есть много надбавок: за строительство и модернизацию станций, отдельно за создание ТЭС в Крыму и Калининградской области, за снижение энерготарифов в части регионов Дальнего Востока и так далее. Такие надбавки называют нерыночными, по прогнозам "Совета рынка", в 2024 году они составят 660-670 миллиардов рублей.

"Уважаемые коллеги, министерства и правительство, делайте реформу на опте, пожалуйста. ... Давайте сделаем возможность хоть какой-то конкуренции. Первый вариант - объединить рынок электроэнергии и мощности. Никто не предлагает завтра перейти на одноставочную цену. Давайте хотя бы 10% мощности, чтобы она не оплачивалась гарантировано", - заявил Андронов.

В его презентации отмечается, что в текущей ситуации энергоцены могут только расти, а механизма влияния на цену у потребителей нет. Андронов предлагает усилить конкуренцию между поставщиками энергии - платить только тем, кто реально производит электроэнергию. Для этого можно ежегодно снижать объем гарантировано оплачиваемой мощности на те же 10%.

Андронов рассчитывает, что благодаря его предложениям увеличится загрузка эффективных электростанций, вырастет волатильность цен, что приведет к развитию рынка двусторонних договоров на покупку электроэнергии. Все это в совокупности должно привести к снижению цен.