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РИА Новости

Отряд "Лиза Алерт" поблагодарил помогавших в поисках девочки в Саратове

14:16 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КошелевЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Поисковый отряд "Лиза Алерт" выражает благодарность всем, кто помогал с поисками девятилетней девочки в Саратове, было подозрение, что история будет трагической, но люди старались добиться положительного результата, сообщил РИА Новости координатор отряда в Саратовской области Константин Костырин.
В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
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"Мы очень благодарны людям, которые нам помогали, которые участвовали в поисках, которые ждали, когда мы наконец-то поставим им задачу… Нам помогали государственные и муниципальные органы с помещениями и другим, нам помогал бизнес, простые люди, нам привозили ноутбуки, принтеры, еду и многое другое. Огромное людям спасибо", - сказал Костырин.
По его словам, волонтеры в ходе поисков девочки сделали, все что могли. "Мы распространяли массово информацию и закрыли весь город так, чтобы ни одного метра не отсмотренного не осталось. К сожалению, свидетельств у нас не было, но мы подозревали, что история будет грустная, но мы старались добиться положительного результата", - рассказал координатор отряда.
Он напомнил, что всего в поисках девочки только по линии "Лиза Алерт" принимало участие более 2 тысяч человек. "Но поскольку отклик был очень большой, образовалась большая очередь на задачи от отряда, в какой-то момент люди самоорганизовывались и сами отправлялись на поиски", - добавил Костырин.
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