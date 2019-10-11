Отряд "Лиза Алерт" поблагодарил помогавших в поисках девочки в Саратове

САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Поисковый отряд "Лиза Алерт" выражает благодарность всем, кто помогал с поисками девятилетней девочки в Саратове, было подозрение, что история будет трагической, но люди старались добиться положительного результата, сообщил РИА Новости координатор отряда в Саратовской области Константин Костырин.

В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".

"Мы очень благодарны людям, которые нам помогали, которые участвовали в поисках, которые ждали, когда мы наконец-то поставим им задачу… Нам помогали государственные и муниципальные органы с помещениями и другим, нам помогал бизнес, простые люди, нам привозили ноутбуки, принтеры, еду и многое другое. Огромное людям спасибо", - сказал Костырин.

По его словам, волонтеры в ходе поисков девочки сделали, все что могли. "Мы распространяли массово информацию и закрыли весь город так, чтобы ни одного метра не отсмотренного не осталось. К сожалению, свидетельств у нас не было, но мы подозревали, что история будет грустная, но мы старались добиться положительного результата", - рассказал координатор отряда.