Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдет 13 октября

САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Прощание с убитой девятилетней девочкой пройдет в воскресенье, 13 октября, в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла в Саратове, сообщает пресс-служба администрации города.
В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
"Прощание с трагически погибшей… состоится в воскресенье, 13 октября, в 11.30 (10.30 мск) в храме Первоверховных апостолов Петра и Павла (ул. 50 лет Октября, 107Д, район 3-ей Дачной)", - говорится в сообщении.