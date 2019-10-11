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РИА Новости

Россияне могли быть на борту разбившегося в ДРК Ан-72, заявили в посольстве

14:13 11.10.2019 (обновлено: 17:38 11.10.2019)
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© Фото : PetterLundkvistАэропорт Киншаса
Аэропорт Киншаса
© Фото : PetterLundkvist
Аэропорт Киншаса. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На борту самолета Ан-72, накануне потерпевшего крушение на востоке Демократической республики Конго, могли быть граждане России.
Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в ДРК Наталья Кононова, дипломаты находятся в постоянном контакте с властями для уточнения имен и гражданства членов экипажа.
Ранее стало известно, что самолет, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, накануне вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 (14:32 мск) и взял курс на Киншасу. Спустя час после вылета самолет пропал с радаров.
По данным издания Politico, обломки нашли на востоке страны в провинции Маниема.
По предварительной информации, на борту были четыре члена экипажа и четыре пассажира. Портал Actualite уточняет, что этим рейсом летели три сотрудника службы охраны президента и его водитель.
В то же время местные СМИ сообщили, что в столице ДР Конго собрались люди с требованием прояснить ситуацию с крушением самолета. Они начали жечь покрышки и блокировали движение на нескольких улицах. Митингующие считают, что этот инцидент был попыткой переворота.
В январе Конституционный суд ДРК официально утвердил итоги президентских выборов, состоявшихся 30 декабря 2018 года. Победу одержал лидер партии "Союз за демократию и социальный прогресс" Феликс Антуан Чисекеди, получивший 38,6% голосов избирателей.
Место крушения самолета в Найроби, Кения. 11 октября 2019
10:10РИА Новости
В Кении потерпел крушение частный самолет
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Ан-72РоссияВ мире
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