Россияне могли быть на борту разбившегося в ДРК Ан-72, заявили в посольстве

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. На борту самолета Ан-72, накануне потерпевшего крушение на востоке Демократической республики Конго, могли быть граждане России.

Как сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в ДРК Наталья Кононова, дипломаты находятся в постоянном контакте с властями для уточнения имен и гражданства членов экипажа.

Ранее стало известно, что самолет, который обеспечивал перевозки президента ДРК Феликса Чисекеди, накануне вылетел из аэропорта Гомы в 13:32 (14:32 мск) и взял курс на Киншасу. Спустя час после вылета самолет пропал с радаров.

По данным издания Politico , обломки нашли на востоке страны в провинции Маниема.

По предварительной информации, на борту были четыре члена экипажа и четыре пассажира. Портал Actualite уточняет, что этим рейсом летели три сотрудника службы охраны президента и его водитель.

В то же время местные СМИ сообщили , что в столице ДР Конго собрались люди с требованием прояснить ситуацию с крушением самолета. Они начали жечь покрышки и блокировали движение на нескольких улицах. Митингующие считают, что этот инцидент был попыткой переворота.