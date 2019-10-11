Суд в Москве взыскал с "дочки" Siemens 60 млн рублей в пользу "Мосэнерго"

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Мосэнерго", основного производителя тепла и электроэнергии в московском регионе, взыскал около 60 миллионов рублей с компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова).

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Мосэнерго" о взыскании убытков.

Представитель истца пояснил в суде, что требования вытекают из заключенного в июле 2015 года договора на оказание услуг по проведению первой малой инспекции газовой турбины, принадлежащей "Мосэнерго".

По мнению истца, СТГТ некачественно провел инспекцию и не устранил выявленные недостатки, в результате чего при следующей малой инспекции через год "Мосэнерго" обнаружило частичное разрушение четырех лопаток турбины и было вынуждено их заменить. Иск предъявлен на сумму стоимости лопаток и работ по их замене.

Ответчик исковые требования не признал. По словам представителя СТГТ, повреждение могло произойти вследствие скола облицовочной плитки камеры сгорания и последующего механического повреждения лопаток в ходе эксплуатации, за что проверяющий нести ответственность не может.

СТГТ – единственный производитель больших газовых турбин в России. Компания с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии в Санкт-Петербурге.