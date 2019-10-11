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РИА Новости
Теплоснабжение

Суд в Москве взыскал с "дочки" Siemens 60 млн рублей в пользу "Мосэнерго"

14:10 11.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГлавный вход здания компании Siemens в Москве
Главный вход здания компании Siemens в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "Мосэнерго", основного производителя тепла и электроэнергии в московском регионе, взыскал около 60 миллионов рублей с компании "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, 65% принадлежит Siemens, 35% – "Силовым машинам" Алексея Мордашова).
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования "Мосэнерго" о взыскании убытков.
Представитель истца пояснил в суде, что требования вытекают из заключенного в июле 2015 года договора на оказание услуг по проведению первой малой инспекции газовой турбины, принадлежащей "Мосэнерго".
По мнению истца, СТГТ некачественно провел инспекцию и не устранил выявленные недостатки, в результате чего при следующей малой инспекции через год "Мосэнерго" обнаружило частичное разрушение четырех лопаток турбины и было вынуждено их заменить. Иск предъявлен на сумму стоимости лопаток и работ по их замене.
Ответчик исковые требования не признал. По словам представителя СТГТ, повреждение могло произойти вследствие скола облицовочной плитки камеры сгорания и последующего механического повреждения лопаток в ходе эксплуатации, за что проверяющий нести ответственность не может.
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СТГТ – единственный производитель больших газовых турбин в России. Компания с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии в Санкт-Петербурге.
"Мосэнерго" – территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысяч МВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,4 тыс. Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле.
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