В Нусайбине двух турецких журналистов ранило при обстреле со стороны Сирии

АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Два журналиста из Турции пострадали в приграничном с Сирией городе Нусайбин турецкой провинции Мардин при обстреле с сирийской территории, передает в пятницу телеканал NTV.
Отмечается, что пули, предположительно выпущенные снайперами, попали в окна ресторана местного отеля, где находились около 20 журналистов, освещающих турецкую операцию в Сирии. Корреспондент телеканала ведет прямой репортаж c места происшествия. По его словам, журналисты получили легкие ранения, опасности для их жизней нет. Власти города призвали жителей не покидать свои дома.
YPG gazetecileri hedef aldı (İHA Muhabiri Beril Solmuşgül ve arkadaşları o anları aktardı) https://t.co/ZClW6cbOWh pic.twitter.com/2pPhPAFqVE— NTV (@ntv) 11 октября 2019 г.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России