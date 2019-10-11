В Нусайбине двух турецких журналистов ранило при обстреле со стороны Сирии

Отмечается, что пули, предположительно выпущенные снайперами, попали в окна ресторана местного отеля, где находились около 20 журналистов, освещающих турецкую операцию в Сирии. Корреспондент телеканала ведет прямой репортаж c места происшествия. По его словам, журналисты получили легкие ранения, опасности для их жизней нет. Власти города призвали жителей не покидать свои дома.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.