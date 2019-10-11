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РИА Новости
Война в Сирии

В Нусайбине двух турецких журналистов ранило при обстреле со стороны Сирии

14:08 11.10.2019 (обновлено: 14:14 11.10.2019)
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© SputnikСитуация на границе Турции и Сирии
Ситуация на границе Турции и Сирии
© Sputnik
Ситуация на границе Турции и Сирии
АНКАРА, 11 окт - РИА Новости. Два журналиста из Турции пострадали в приграничном с Сирией городе Нусайбин турецкой провинции Мардин при обстреле с сирийской территории, передает в пятницу телеканал NTV.
Отмечается, что пули, предположительно выпущенные снайперами, попали в окна ресторана местного отеля, где находились около 20 журналистов, освещающих турецкую операцию в Сирии. Корреспондент телеканала ведет прямой репортаж c места происшествия. По его словам, журналисты получили легкие ранения, опасности для их жизней нет. Власти города призвали жителей не покидать свои дома.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и "Исламского государства"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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