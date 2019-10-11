Путин: ИГ* попытается создать опорные пункты на южных рубежах СНГ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что после поражения в Сирии многие боевики передислоцируются в другие регионы, где захотят создать опорные пункты – они могут появиться на Балканах, в Юго-Восточной Азии и на южных рубежах СНГ.
"Потерпев поражение в Сирии, многие боевики передислоцируются в другие регионы, где стремятся создать новые опорные пункты – на Балканах, в Юго-Восточной Азии и, конечно, к сожалению для нас, на южных рубежах Содружества", - сказал Путин на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
* Террористическая организация, запрещенная в России