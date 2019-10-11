Союз пивоваров выступил за разделение псевдо- и пивных напитков

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Роскачество в своем недавнем исследовании проверяло псевдопивные напитки, данную категорию необходимо официально отделить от непосредственно пивных напитков, заявил РИА Новости исполнительный директор Союза российских пивоваров Вячеслав Мамонтов.

Роскачество в пятницу представило результаты исследования пивных напитков в России. Организация отметила, что в настоящее время отсутствуют четкие идентификационные признаки пивных напитков, и под данную категорию производители маскируют слабоалкогольные коктейли - другие по свойству продукты.

По словам Мамонтова, в указанное исследование Роскачества вошли исключительно псевдопивные напитки. Результаты исследования доказывают, что недобросовестные производители могут безнаказанно вводить в заблуждение потребителя и дискредитировать всю категорию пивных напитков, продолжил директор Союза пивоваров.

"Пивовары крайне заинтересованы в том, чтобы эти псевдопивные напитки, являющиеся, по сути, слабоалкогольной продукцией, произведенной с использованием этилового спирта, раз и навсегда были исключены из категории "пивные напитки" как несоответствующие требованиям ФЗ-171", - подчеркнул он.

Доля рынка псевдопивных напитков незначительна, говорит Мамонтов, ссылаясь на данные рыночных игроков. "Тем не менее, Союз российских пивоваров считает, что контроль государства в части борьбы с псевдопивными напиткам должен быть усилен. Кроме того, Союз предлагает ввести норму, запрещающую производство пивных напитков с использованием пива, приобретенного на другом предприятии, и соответствующие обоснования данной меры уже переданы в ФС РАР (Росалкогольрегулирование - ред.) и Минфин", - рассказал Мамонтов.