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РИА Новости
Война в Сирии

В Берлине прокомментировали угрозу Эрдогана открыть границы для беженцев

13:49 11.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в Турции, заявила в пятницу журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее раскритиковал страны ЕС, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, и пригрозил им открыть границы для сирийских беженцев.
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"Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с Евросоюзом", - заявила Деммер, комментируя слова Эрдогана.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииУльрике ДеммерЕвросоюзГерманияТурцияСирия
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