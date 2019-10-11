В Берлине прокомментировали угрозу Эрдогана открыть границы для беженцев

БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Берлин рассчитывает, что Анкара будет придерживаться соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов в Турции, заявила в пятницу журналистам представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее раскритиковал страны ЕС, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, и пригрозил им открыть границы для сирийских беженцев.

"Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с Евросоюзом", - заявила Деммер, комментируя слова Эрдогана.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненных среди мирного населения.