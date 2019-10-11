В России отметили необходимость создания этических норм работы с ИИ

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Создание в России технологий искусственного интеллекта (ИИ) потребует, среди прочего, выработки этических норм работы с ним, говорится в российской национальной стратегии развития ИИ.
Президент РФ Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. Страны с развитием искусственного интеллекта получат преимущества, не сравнимые с ядерным оружием, Россия имеет все шансы в этом преуспеть, заявлял ранее Путин.
"Для стимулирования развития и использования технологий искусственного интеллекта необходимы адаптация нормативного регулирования в части, касающейся взаимодействия человека с искусственным интеллектом, и выработка соответствующих этических норм", - говорится в стратегии. Вместе с тем, избыточное регулирование в этой области может существенно замедлить темп развития и внедрения технологических решений, отмечается в документе.
Под искусственным интеллектом в стратегии понимаются технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении тех или иных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. ИИ включает в себя IT-инфраструктуру, программное обеспечение (в том с использованием методов машинного обучения), а также процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений, отмечается в стратегии.
8 октября, 14:07Видеоблоги - Радио SputnikСможет ли искусственный интеллект заменить человека?О несовершенствах искусственного интеллекта в эфире радио Sputnik рассказали директор по науке и технологиям AIA Роман Душкин и заведующий лабораторией нейронных систем и глубокого обучения МФТИ Михаил Бурцев.
Этическая проблематика ИИ впервые была поднята в первой половине XX века. Американский писатель-фантаст Айзек Азимов в 1942 году сформулировал законы робототехники, которых должны придерживаться роботы, чтобы быть полезными для людей и не угрожать их жизни. Впоследствии возникло такое отдельное направление исследований, как робоэтика. Она направлена на изучение процессов интеграции ИИ в человеческое общество. Робоэтика описывает социальные, моральные и юридические аспекты взаимодействия искусственного интеллекта и человека.