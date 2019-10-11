В Великобритании начали выпускать банковские карты из чистого золота

"Платежная карта из чистого золота разработана для тех, кто хочет получить доступ к эксклюзивным (банковским) привилегиям... и для тех, кто ценит высококачественные предметы роскоши, которые могут заявить о себе", - говорится в заявлении.

Карта разработана совместно с платежной системой Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся технологиями электронных платежей. Это первая в мире банковская карта из драгоценного металла.

Карта будет выпускаться из золота 18 карат, а имя и подпись владельца будут выгравированы в драгоценном металле. Держателям карты будут доступны расширенные банковские функции и привилегии, такие как, например, нулевой процент при проведении операций по обмену валют или круглосуточная услуга "консьерж" в путешествиях.