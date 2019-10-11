Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T13:44Z
https://ria.ru/20191011/1559672423.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155967/20/1559672032_0:0:2493:1402_1036x0_80_0_0_ba4abfc88b28ca911e8246029c28ea46.jpg
РИА Новости

В Великобритании начали выпускать банковские карты из чистого золота

13:44 11.10.2019
829
© Фото : The Royal MintПлатежная карта из чистого золота, выпушенная Королевским монетным двором
Платежная карта из чистого золота, выпушенная Королевским монетным двором
© Фото : The Royal Mint
Платежная карта из чистого золота, выпушенная Королевским монетным двором
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании сообщил о начале выпуска дебетовых банковских карт из чистого золота, сообщается на официальном сайте монетного двора.
"Платежная карта из чистого золота разработана для тех, кто хочет получить доступ к эксклюзивным (банковским) привилегиям... и для тех, кто ценит высококачественные предметы роскоши, которые могут заявить о себе", - говорится в заявлении.
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
14 сентября, 16:17Радио Sputnik
В Оксфордшире полиция разыскивает золотой унитаз
Карта разработана совместно с платежной системой Mastercard и компанией Accomplish Financial, занимающейся технологиями электронных платежей. Это первая в мире банковская карта из драгоценного металла.
Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что выпуск карты из чистого золота является признанием "растущего спроса потребителей на уникальные и роскошные платежные карты".
Карта будет выпускаться из золота 18 карат, а имя и подпись владельца будут выгравированы в драгоценном металле. Держателям карты будут доступны расширенные банковские функции и привилегии, такие как, например, нулевой процент при проведении операций по обмену валют или круглосуточная услуга "консьерж" в путешествиях.
Золотые слитки
9 октября, 03:35РИА Новости
Эксперты предупредили о росте цены на золото к концу года
5132147
Обсудить 1
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг
"Бургер кинг" пожаловался на "Макдональдс" в ФАС из-за рекламы наггетсов
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Лента
новостей
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса Лидеры России
Более 15 тыс. заявок подано на новую специализацию конкурса "Лидеры России"
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина рассказала, как будет выглядеть финансовый рынок в 2035 году
Грузовики Камаз
ВЭБ профинансирует поставки продукции "Камаза" в Туркменистан
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния