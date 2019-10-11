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РИА Новости
Война в Сирии

Азербайджан поддержал турецкую военную операцию в Сирии

13:44 11.10.2019
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© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
БАКУ, 11 окт – РИА Новости. Азербайджан поддерживает турецкую военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, говорится в заявлении МИД страны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
"Азербайджан решительно осуждает все проявления и формы терроризма и поддерживает международные усилия в борьбе с ним. В этой связи, мы уверены в том, что, как заявила турецкая сторона, что проводимая турецкими вооруженными силами операция "Источник мира" служит устранению риска терроризма в рамках территориальной целостности Сирии, решению гуманитарных проблем, обеспечению мира и согласия", - говорится в заявлении.
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
Основными целями турецкой операции, которую Анкара планирует еще с весны, заявлены очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и размещение находящихся в Турции сирийских беженцев. Анкара ранее заявила, что у нее находятся 4 миллиона беженцев и она не может бесконечно содержать их. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло – SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией. При этом сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД АзербайджанаСирияАзербайджанВ мире
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