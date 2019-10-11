Силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу перед началом отвода сил в Донбассе открыли огонь по беспилотнику миссии ОБСЕ в районе участка разведения сил у Петровского, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в пятницу в ведомстве сообщили, что украинские силовики в районе Петровского накануне вели огонь по БПЛА ОБСЕ.
"В районе 10.00 (совпадает с мск - Прим. ред.) радикально настроенные националисты из 35-й бригады морской пехоты, в районе населенного пункта Викторовка целенаправленно открыли огонь из стрелкового оружия по беспилотному летательному аппарату наблюдателей СММ ОБСЕ, которые прибыли для мониторинга процесса разведения", - сказал представитель народной милиции республики, сославшись на данные разведки.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на восстановлении паритета. На встрече контактной группы в Минске 1 октября стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября. Начать отвод сил стороны должны были начать 9 октября. ДНР и ЛНР в течении трех дней подтверждали готовность начать процесс, однако ответа со стороны украинских силовиков так и не последовало.