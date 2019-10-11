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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Запад между турками и курдами

13:00 11.10.2019 (обновлено: 13:36 11.10.2019)
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ИноСМИ. Серьезно
Запад между турками и курдами
13:00
Сегодня либеральная пресса США и ЕС называет Трампа "предателем курдов" и клеймит Эрдогана за вторжение в Сирию. Но еще несколько лет назад те же газеты оправдывали турецкое вмешательство в сирийскую войну против "агрессора" Асада. В 2012 году блок НАТО подарил Турции ракеты "Пэтриот" для защиты от Сирии, а теперь члены НАТО грозят Анкаре санкциями
Что же поменялось? Это что, другие курды? Или это был другой Эрдоган в 2012-м году? Нет, ни курдов, ни Эрдогана никто не подменял. Но у Эрдогана улучшились отношения с Москвой, а в США вместо либерала-глобалиста Обамы к власти пришел "антиполиткорректный" Трамп. И вот – у либеральной прессы истерика и против Трампа, и против Эрдогана.
Хотя, если вдуматься, вторжение турецкой армии в Сирию и многие другие беды никогда не случились бы, если бы в 2011 году Обама и Евросоюз не приняли решение поддержать антиасадовское восстание в Сирии. О том, как это было и что из этого может выйти сегодня, – редактора портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Андрей Крупин.
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