Запад между турками и курдами

Что же поменялось? Это что, другие курды? Или это был другой Эрдоган в 2012-м году? Нет, ни курдов, ни Эрдогана никто не подменял. Но у Эрдогана улучшились отношения с Москвой, а в США вместо либерала-глобалиста Обамы к власти пришел "антиполиткорректный" Трамп. И вот – у либеральной прессы истерика и против Трампа, и против Эрдогана.