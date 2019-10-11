Запад между турками и курдами

Что же поменялось? Это что, другие курды? Или это был другой Эрдоган в 2012-м году? Нет, ни курдов, ни Эрдогана никто не подменял. Но у Эрдогана улучшились отношения с Москвой, а в США вместо либерала-глобалиста Обамы к власти пришел "антиполиткорректный" Трамп. И вот – у либеральной прессы истерика и против Трампа, и против Эрдогана.
Хотя, если вдуматься, вторжение турецкой армии в Сирию и многие другие беды никогда не случились бы, если бы в 2011 году Обама и Евросоюз не приняли решение поддержать антиасадовское восстание в Сирии. О том, как это было и что из этого может выйти сегодня, – редактора портала ИноСМИ Дмитрий Бабич и Андрей Крупин.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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