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РИА Новости

В Москве в Курчатовском институте нашли боеприпас времен войны

13:35 11.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСнаряды
Снаряды
© РИА Новости / Антон Денисов
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Снаряды. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны калибра 122 миллиметра, обнаружен при проведении ремонтных работ в Курчатовском институте на северо-западе Москвы, эвакуированы 30 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении ремонтных работ на первом этаже лабораторно-производственного здания НИЦ "Курчатовский институт" на площади Академика Курчатова найден предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.
По его словам, боеприпас калибром 122 миллиметра, предварительно, без взрывателя. В целях безопасности из здания были эвакуированы 30 человек. Обстоятельства ЧП выясняются.
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