В Москве в Курчатовском институте нашли боеприпас времен войны

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны калибра 122 миллиметра, обнаружен при проведении ремонтных работ в Курчатовском институте на северо-западе Москвы, эвакуированы 30 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении ремонтных работ на первом этаже лабораторно-производственного здания НИЦ "Курчатовский институт" на площади Академика Курчатова найден предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, боеприпас калибром 122 миллиметра, предварительно, без взрывателя. В целях безопасности из здания были эвакуированы 30 человек. Обстоятельства ЧП выясняются.