Воронежским школьникам и студентам продлили льготный проезд в электричках

ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы продлили с 2020 года льготный проезд в электричках для студентов и школьников, сообщает заксобрание.

Ранее льгота предоставлялась для студентов и школьников в одинаковые периоды - с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Решение о продлении сроков льготного проезда на электричках для обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежа было принято в ходе 48-го заседания регионального парламента.

"Летняя экзаменационная сессия, с учетом защиты дипломных работ по основным высшим учебным заведениям Воронежской области, завершается у студентов в срок по 20 июля включительно, предельный срок сдачи школьниками государственной итоговой аттестации, а также единого государственного экзамена с учетом резервных дней в срок по 1 июля включительно. Учитывая многочисленные обращения граждан, было принято единогласное решение соответствующим образом продлить и период льготного проезда для указанных категорий", – объяснил необходимость принятия поправок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Благодаря изменениям в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", срок льготного проезда школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на железнодорожном транспорте в летний период существенно увеличится.

"С 2020 года билет на пригородные электрички в полцены обучающиеся младшего возраста смогут покупать до 30 июня, а студенты до 20 июля. На эти цели дополнительно потребуется около 2 миллионов рублей из областного бюджета", - говорится в сообщении заксобрания.