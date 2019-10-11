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РИА Новости
Воронежская область

Воронежским школьникам и студентам продлили льготный проезд в электричках

13:35 11.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВагон поезда
Вагон поезда
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 11 окт - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы продлили с 2020 года льготный проезд в электричках для студентов и школьников, сообщает заксобрание.
Ранее льгота предоставлялась для студентов и школьников в одинаковые периоды - с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Решение о продлении сроков льготного проезда на электричках для обучающихся в различных образовательных учреждениях Воронежа было принято в ходе 48-го заседания регионального парламента.
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"Летняя экзаменационная сессия, с учетом защиты дипломных работ по основным высшим учебным заведениям Воронежской области, завершается у студентов в срок по 20 июля включительно, предельный срок сдачи школьниками государственной итоговой аттестации, а также единого государственного экзамена с учетом резервных дней в срок по 1 июля включительно. Учитывая многочисленные обращения граждан, было принято единогласное решение соответствующим образом продлить и период льготного проезда для указанных категорий", – объяснил необходимость принятия поправок председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
Благодаря изменениям в региональный закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", срок льготного проезда школьников (в возрасте старше 7 лет), а также студентов вузов и техникумов на железнодорожном транспорте в летний период существенно увеличится.
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"С 2020 года билет на пригородные электрички в полцены обучающиеся младшего возраста смогут покупать до 30 июня, а студенты до 20 июля. На эти цели дополнительно потребуется около 2 миллионов рублей из областного бюджета", - говорится в сообщении заксобрания.
По словам Нетесова, действующей редакцией закона данная мера социальной поддержки установлена по 31 декабря 2021 года.
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Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областьОбщество
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