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РИА Новости

В Москве пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

13:34 11.10.2019 (обновлено: 14:21 11.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, пострадали два человека, движение транспорта в сторону центра перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле дома №31 произошло ДТП с участием пяти автомашин. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение транспорта в сторону центра из-за ДТП перекрыто по двум полосам из пяти. Обстоятельства происшествия выясняются.
В пресс-службе столичной Госавтоинспекции РИА Новости заявили, что столкнулись четыре легковых автомобиля. В настоящий момент движение не затруднено.
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