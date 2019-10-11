В Москве пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Пять автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте на западе Москвы, пострадали два человека, движение транспорта в сторону центра перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Возле дома №31 произошло ДТП с участием пяти автомашин. Предварительно, пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение транспорта в сторону центра из-за ДТП перекрыто по двум полосам из пяти. Обстоятельства происшествия выясняются.