"Ленком" попросил власти Москвы присвоить театру имя Марка Захарова

"Мы с самого начала, как только произошло у нас это трагическое событие - уход нашего создателя и бессменного лидера Марка Анатольевича Захарова, решили присвоить театру имя Захарова. Сейчас весь коллектив театра написал официальное письмо с просьбой к московским властям о присвоении имени Захарова театру. Вчера уже прошло девять дней, как не стало Марка Анатольевича, и все, кто любит, помнит, приезжали на Новодевичье кладбище поклониться ему. А на сорок дней мы позовем всех, кто пожелает собраться у могилы Захарова и почтить его память", - сказал Варшавер.