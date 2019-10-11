"Ленком" попросил власти Москвы присвоить театру имя Марка Захарова

Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.
Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.
Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".
Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".
Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.
Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.
Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.
Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.
Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.
Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.
Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.
Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.
Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.
Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".
Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"
В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Гражданская панихида проходила в театре "Ленком", которым Марк Захаров руководил 46 лет.
Дочь режиссера, актриса Александра Захарова возле здания "Ленкома".
Поток желающих проститься с режиссером не иссякал больше трех часов.
Гроб с телом основателя "Ленкома" установили на основной сцене театра.
Соболезнования в связи с уходом режиссера выразили первые лица страны и известные деятели культуры, режиссеры и актеры.
Церемонию прощания посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Он возложил букет к гробу Захарова и пообщался с его дочерью.
Министр культуры Владимир Мединский на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Марк Захаров был удивительной кометой на творческом небосклоне страны и создал неповторимый театральный язык общения в "Ленкоме", сказал на траурной церемонии глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
Актер Борис Клюев отметил, что Марк Захаров прошел в искусстве сложный и счастливый путь, режиссеру удалось создать яркий театр с великолепной труппой.
Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков у здания театра "Ленком".
Актриса Светлана Немоляева на церемонии прощания с Марком Захаровым.
Глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
В последний путь режиссера проводили овациями и криками "Браво!" и "Спасибо!"
Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище.