Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

"Мальчик родился в срок с рядом врождённых особенностей, как и ожидалось. У ребёнка были три ножки и удвоение мочеполовой системы, а также отсутствовало анальное отверстие. Вероятнее всего это изначально были близнецы. Средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата", - сообщили в пресс-службе.