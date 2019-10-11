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РИА Новости

Московские врачи провели операцию малышу, родившемуся с тремя ногами

13:29 11.10.2019
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Московские врачи успешно провели операцию ребёнку, родившемуся с тремя ногами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
"Мальчик родился в срок с рядом врождённых особенностей, как и ожидалось. У ребёнка были три ножки и удвоение мочеполовой системы, а также отсутствовало анальное отверстие. Вероятнее всего это изначально были близнецы. Средняя ножка имела две пяточки. Это должны были быть два мальчика, но сформировался только один плод, взяв часть у брата", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что первую операцию мальчик перенёс в 2018 году - ему удалили ногу, которая располагалась между двумя другими, правильно расположенными.
"Мальчику тогда был всего лишь месяц. Операцию он перенёс хорошо, восстановился быстро, и они с мамой уехали домой на долгих пять месяцев. Он рос и развивался нормально, играл с игрушками, активно разговаривал на своём детском языке, научился сидеть", - говорится в сообщении департамента.
В феврале 2019 года прошла вторая операция. Работали урологи, решая проблему удвоения мочеполовой системы. Бригада урологов провела хирургическую коррекцию урологической патологии. В сентябре прошёл третий этап - врачи провели операцию по устранению аноректального порока.
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"Очередной этап лечения завершён. Малыш будет проходить лечение под присмотром специалистов в своём родном городе. Через 14 недель будет следующий этап – удаление сигмостомы", - отметили в пресс-службе.
По их словам, благодаря современным технологиям в медицине этот ребёнок будет жить полноценной жизнью.
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