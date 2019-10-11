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РИА Новости

Генсек ООН поздравил премьера Эфиопии с Нобелевской премией мира

13:27 11.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с Нобелевской премией мира 2019 года, назвав его примером для других.
Ранее Норвежский нобелевский комитет объявил о присуждении премии мира за 2019 год премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду Али "за выдающиеся усилия по мирному урегулированию в регионе". Комитет отметил его заслуги по заключению мирного соглашения с Эритреей.
"Поздравляю премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с присуждением ему Нобелевской премии мира. Его мировоззрение помогло Эфиопии и Эритрее добиться исторического сближения, и его руководство стало прекрасным примером для других как в Африке, так и за ее пределами", - написал Гутерреш в Twitter.
Премия мира является одной из пяти, завещанных в самом конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других нобелевских наград и согласно завещанию ее основателя церемония вручения премии мира проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме - в день кончины основателя Нобелевских премий 10 декабря.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет 9 миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).
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Нобелевская неделя — 2019Антониу ГутеррешНобелевская премияАльфред НобельООНЭфиопияВ мире
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