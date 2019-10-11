Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-11T13:20Z
https://ria.ru/20191011/1559670720.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155020/21/1550202182_0:164:3072:1892_1036x0_80_0_0_ff67c56db63e961a3fb09140748a9300.jpg
РИА Новости

В Челябинской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"

13:20 11.10.2019
53
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание в Тверской области
Цифровое телевещание в Тверской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Около 5 тысяч звонков поступило на горячую телефонную линию, организованную с апреля текущего года в Челябинской области в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение, сообщил в пятницу министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов.
Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.
"Горячая телефонная линия запущена с апреля текущего года, к настоящему времени на нее поступило около 5 тысяч звонков. В последнее время фиксируется рост обращений, так как дата 14 октября приближается. Так, ежедневно поступает около 300 звонков. Из общего числа примерно 90% звонков связаны с вызовом волонтеров для помощи в настройке оборудования для подключения цифрового эфирного телевидения", - сказал Козлов журналистам.
По его словам, также граждан интересуют вопросы, связанные с приобретением приставок и телевизоров.
Он отметил, что проблем с дозвоном на горячую линию не фиксируется, время ожидания достаточно низкое. Вызов волонтера возможен и через местную администрацию, добавил он.
По данным пресс-службы министерства информационных технологий и связи региона, с 1 октября региональный call-центр работает в круглосуточном режиме. Учитывая опыт других регионов в пиковые дни отключения аналога, исходя из количества населения Челябинской области, с 7 октября в течение 3 недель в call-центре задействовано 60 операторов.
Приставка для приема цифрового телевизионного сигнала
Вчера, 15:35РИА Новости
Запасы ТВ-приставок для перехода на "цифру" в разы превышают спрос
000000
Обсудить 0
Александр КозловАлександр КозловЧелябинскНеяЧелябинская областьТехнологииОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
РИА
Новости
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Лента
новостей
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Подготовка к запуску ракеты
Эксперт: США хотят лишить Россию возможности ответного ядерного удара
Последствия прохождения тайфуна в Японии
Идущий на Токио "Хагибис" сравнили со смертоносным тайфуном 1958 года
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове обнаружили тело пропавшей девятилетней девочки
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Анастасия Заворотнюк
Семья Заворотнюк опровергла сообщения СМИ о ее состоянии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:10В Калифорнии около ста тысяч человек эвакуировали из-за природных пожаров
20:08США не бросают курдских партнеров в Сирии, заявил глава Пентагона
20:07Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене во время спектакля
20:02СК возбудил дело после избиения девочки подростками в Ижевске
20:00В Саудовской Аравии пройдет выставка Кандинского
19:57На трассе Екатеринбург-Тюмень один человек погиб в ДТП, сообщил источник
19:53Лидеры Армении и Азербайджана обсудили карабахский конфликт
19:51Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции
19:49Глава Пентагона оценил вероятность остановки турецкой операции в Сирии
19:47Базз Олдрин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова
19:42Глава исполкома ОНФ выразил соболезнования в связи со смертью Леонова
19:34В Сирии погибли еще двое турецких военных
19:34Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
19:30В СПЧ подготовят доклад по улучшению избирательного законодательства
19:29Мединский выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Леонова
19:27Трамп выдвинул Салливана на должность посла в России
19:27В "Шереметьево" предотвратили несанкционированный выход пассажира на перрон
19:25Почтовые отделения в регионах перехода на "цифру" обеспечили ТВ-приставками
19:25Назарбаев рассказал о причинах ухода с поста президента
19:23В "Газпроме" рассказали о заполнении газопровода "Сила Сибири"
Лента новостейМолния