В Челябинской области рассказали о горячей линии по переходу на "цифру"

ЧЕЛЯБИНСК, 11 окт – РИА Новости. Около 5 тысяч звонков поступило на горячую телефонную линию, организованную с апреля текущего года в Челябинской области в связи с переходом на цифровое эфирное телевидение, сообщил в пятницу министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов.

Челябинская область переходит на цифровое телевидение в четвертую волну – с 14 октября.

"Горячая телефонная линия запущена с апреля текущего года, к настоящему времени на нее поступило около 5 тысяч звонков. В последнее время фиксируется рост обращений, так как дата 14 октября приближается. Так, ежедневно поступает около 300 звонков. Из общего числа примерно 90% звонков связаны с вызовом волонтеров для помощи в настройке оборудования для подключения цифрового эфирного телевидения", - сказал Козлов журналистам.

По его словам, также граждан интересуют вопросы, связанные с приобретением приставок и телевизоров.

Он отметил, что проблем с дозвоном на горячую линию не фиксируется, время ожидания достаточно низкое. Вызов волонтера возможен и через местную администрацию, добавил он.