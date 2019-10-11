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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали инициативу проверять водителей на алкоголизм

13:17 11.10.2019 (обновлено: 13:24 11.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предложение Минздрава об обязательном тесте водителей на хронический алкоголизм по своей сути правильное, но обследование должно быть максимально полным, чтобы исключить возможность ошибки, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. По данным газеты, их ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Сдача крови для анализа
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По его словам, заносить человека в алкоголики только на основании такого теста "не совсем правильно". "Диагноз хронический алкоголизм выставляется не только и даже не столько по наличию какого-то маркера в организме в крови у человека, сколько при прохождении этим человеком определённого обследования: изучения его анамнеза, сбор данных от его родственников, друзей, соседей. Это такой большой процесс выставления диагноза. Он не может сужаться только до того, чтобы определить есть маркер в крови или нет", - сказал Менделевич РИА Новости.
Он заметил, что этот маркер "определяется в крови у человека не только при хроническом алкоголизме, но и при иных заболеваниях печени". "Следовательно, здесь мы можем получить, если, конечно, не будем четко контролировать, большую массу перегибов и даже неких ошибок. Поэтому, конечно же, сама суть идеи совершенно правильная. Надо определять не состояние на учете, а диагноз. Но при установлении диагноза надо пользоваться не только и не столько этим маркером, сколько настоящим обследованием", - пояснил депутат.
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По его словам, та система, которая существует на сегодняшний день, в корне неправильная. Отсутствие нахождения на учете в наркодиспансере не означает, что человек не болен хроническим алкоголизмом или наркоманией, подчеркнул Менделевич.
"Мы знаем массу примеров, когда люди не становились на учет, но в то же время болели и страдали хроническим алкоголизмом. Следовательно, исходя из этой логики, конечно же, это предложение о том, что необходимо определять не состояние на учете, а именно наличие заболевания у претендента на получение прав, эта идея очень здравая и совершенно правильная", - добавил парламентарий.
Приехали
13:22РИА Новости
Приехали
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Госдума РФКоммерсантъОбщество
Популярные комментарии
Вас там в правительстве самих всех поголовно надо проверить, и не только на алкозависимость
11 октября, 14:44
sserj1679
1200010
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