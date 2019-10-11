Аэропорт "Кольцово" прокомментировал претензии "Победы"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" будет решать в рамках правового поля вопросы с низкобюджетной авиакомпанией "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), которая планирует взыскать расходы с "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аэропорта.

Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.

Официальный представитель "Победы" сообщила журналистам, что компания планирует взыскать расходы с аэропорта за задержку рейсов после аварийной посадки Ан-12. Источник в авиакомпании при этом сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый. По его словам, вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы.

"Вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на реконструкции: ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" с июля 2018 года ведет работы по дооборудованию ее до второй категории ИКАО. При этом отметим, службы аэропорта "Кольцово" в установленном порядке оперативно устранили последствия инцидента. Аэропорт "Кольцово" будет решать вопросы в рамках правового поля", - сказали в пресс-службе аэропорта.

Собеседник агентства добавил, что в четверг в результате нештатной посадки военно-транспортного воздушного судна Ан-12 на шесть часов была остановлена работа первой взлетно-посадочной полосы аэропорта.

"Именно столько потребовалось для проведения первоначальных действий, работы комиссии по расследованию авиационных происшествий и эвакуации самолета. Были задержаны на прилет и вылет 40 рейсов", - подчеркнули в пресс-службе.