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РИА Новости

Аэропорт "Кольцово" прокомментировал претензии "Победы"

13:16 11.10.2019 (обновлено: 14:11 11.10.2019)
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© Фото : Е1Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
Аварийная посадка самолета Ан-12 в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
© Фото : Е1
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургский аэропорт "Кольцово" будет решать в рамках правового поля вопросы с низкобюджетной авиакомпанией "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), которая планирует взыскать расходы с "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе аэропорта.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Вчера, 13:16РИА Новости
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Официальный представитель "Победы" сообщила журналистам, что компания планирует взыскать расходы с аэропорта за задержку рейсов после аварийной посадки Ан-12. Источник в авиакомпании при этом сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый. По его словам, вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы.
"Вторая взлетно-посадочная полоса аэропорта находится на реконструкции: ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" с июля 2018 года ведет работы по дооборудованию ее до второй категории ИКАО. При этом отметим, службы аэропорта "Кольцово" в установленном порядке оперативно устранили последствия инцидента. Аэропорт "Кольцово" будет решать вопросы в рамках правового поля", - сказали в пресс-службе аэропорта.
Собеседник агентства добавил, что в четверг в результате нештатной посадки военно-транспортного воздушного судна Ан-12 на шесть часов была остановлена работа первой взлетно-посадочной полосы аэропорта.
"Именно столько потребовалось для проведения первоначальных действий, работы комиссии по расследованию авиационных происшествий и эвакуации самолета. Были задержаны на прилет и вылет 40 рейсов", - подчеркнули в пресс-службе.
Аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов", в 2018 году он обслужил 6,103 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году.
СМИ опубликовали видео с места аварийной посадки самолета Ан-12
Вчера, 11:51РИА Новости
Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге
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ТуризмНовости - ТуризмМеждународная организация гражданской авиацииАн-12АэрофлотКольцовоЕкатеринбургПроисшествия
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