В ЕР раскритиковали предложение о новых правилах выплаты детских пособий

"Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", - цитирует пресс-служба ЕР слова Баталиной.