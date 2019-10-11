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РИА Новости

В ЕР раскритиковали предложение о новых правилах выплаты детских пособий

13:14 11.10.2019
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© РИА Новости / Сергей ВенявскийНоворожденные в родильном доме
Новорожденные в родильном доме
© РИА Новости / Сергей Венявский
Новорожденные в родильном доме. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Предложение Минтруда, согласно которому претендовать на выплату детского пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, избыточно и может создать лишние проблемы родителям, считает первый замсекретаря генсовета "Единой России" Ольга Баталина.
Ранее издание РБК сообщало, что Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.
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"Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком, считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребенка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребенком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход", - цитирует пресс-служба ЕР слова Баталиной.
Она отметила, что правила получения детского пособия должны быть прописаны более четко. По ее словам, "Единая Россия" разрабатывает соответствующий законопроект. Осенью он может быть внесен в Государственную Думу, добавила Баталина.
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Министерство труда и социальной защиты РФЕдиная РоссияОбщество
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