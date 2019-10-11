"Победа" планирует взыскать расходы с "Кольцово" за задержку рейсов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.

Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.

"Авиакомпания планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово", - сказала представитель "Победы".

Источник в авиакомпании сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый.

"Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы", - сказал источник.