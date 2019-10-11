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РИА Новости

"Победа" планирует взыскать расходы с "Кольцово" за задержку рейсов

13:10 11.10.2019 (обновлено: 14:10 11.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово" за задержку рейсов после аварийной посадки самолета Ан-12, сообщила журналистам официальный представитель компании.
Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.
"Авиакомпания планирует взыскать расходы с аэропорта "Кольцово", - сказала представитель "Победы".
Источник в авиакомпании сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый.
"Вызывает удивление, что аэропорт с двумя полосами полностью закрылся из-за занятой одной полосы", - сказал источник.
Аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов", в 2018 году он обслужил 6,103 миллиона пассажиров, что на 13% больше, чем в 2017 году.
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
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ТуризмНовости - ТуризмАн-12АэрофлотКольцовоМоскваЕкатеринбургПроисшествия
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