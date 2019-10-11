Неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой на полицию.
По словам полиции, информация об инциденте поступила приблизительно в 3.45 по местному времени (4.45 мск). Отмечается, что в результате поджога автомобилю был нанесен серьезный ущерб.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
In der Nacht zum Freitag wurde das Auto der türkischen Botschaft in Berlin-Kreuzberg angezündet. Laut Polizei wurden die Täter immer noch nicht gefunden.— EHA News - Deutsch (@eha_deutsch) October 11, 2019
Die türkische Community geht von PKK-Sympathisanten aus. pic.twitter.com/m7SFwyOa5s