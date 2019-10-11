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РИА Новости

Неизвестные подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине

13:06 11.10.2019
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© AP Photo / Daniel RolandПожарный в Германии
Пожарный в Германии
© AP Photo / Daniel Roland
Пожарный в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Неизвестные в ночь на пятницу подожгли автомобиль посольства Турции в Берлине, сообщает немецкая телерадиокомпания RBB со ссылкой на полицию.
По словам полиции, информация об инциденте поступила приблизительно в 3.45 по местному времени (4.45 мск). Отмечается, что в результате поджога автомобилю был нанесен серьезный ущерб.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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Берлин (земля)ТурцияБерлин (город)В мире
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