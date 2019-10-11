Саратовская Общественная палата собрала деньги для семьи убитой девочки

САМАРА, 11 окт - РИА Новости. Общественная палата Саратовской области собрала деньги для семьи убитой девятилетней девочки и готова также оказать ее родственникам медицинскую помощь, сообщил РИА Новости председатель палаты Борис Шинчук.
В среду утром девочка ушла из дома на улице Высокой в школу на 2-м Магнитном проезде, но по пути пропала. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Ее поиском наряду с полицией занялись волонтеры отряда "Лиза Алерт". В ночь на пятницу власти региона сообщили, что девочку нашли мертвой. По данным СК РФ, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признался в преступлении, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и "насильственные действия сексуального характера".
"Члены палаты собрали свои личные деньги на похороны, мы отвезем их семье. Спросим обязательно, нужна ли какая-то медицинская помощь. Все готовы помочь. Все очень расстроены", - сказал Шинчук.
Он добавил, что произошедшее стало "трагедией для всего общества".